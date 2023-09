BCL – I ragazzi di coach Olivieri sono stati chiamati ad un importante prova.

Bcl – Use Empoli

23/20 – 20/14 – 25/18 – 27/20

23/20 – 43/34 – 68/52 – 95/72

I ragazzi di coach Olivieri sono stati chiamati ad un importante prova. Di fatto è solo la seconda amichevole del nuovo corso e ovviamente non ci possono essere grosse aspettative, ma è pur sempre un banco di prova in grado di dare significative indicazioni al coach.

L’avversario è l’Use Empoli retrocessa dalla serie B nazionale, ma una delle compagini maggiormente accreditate ad ottenere uno dei posti disponibili per salire in B.

La partita inizia a favore degli ospiti, con due punti guadagnati dai liberi, poi in un’alternanza di transizione le due compagini vanno avanti di conserva, senza particolari scossoni. Da metà tempino il Bcl alza il ritmo e prova a condurre il gioco, portandosi in poche azioni sul più 9 per poi comunque cedere nei secondi finali del primo quarto, un po’ di punti al forte Empoli.

Il secondo tempino viene giocato sugli stessi ritmi dei primi dieci minuti, un passo gara che fa capire che la nuova B Interregionale sarà molto impegnativa, specialmente da un punto di vista fisico.

A dare spettacolo nel secondo quarto sono le difese, chiamate ad un surplus di lavoro, tanto che a quattro minuti dal riposo lungo, i punti realizzati sono 9 per il BCl e 6 per gli ospiti.

Ad infiammare il finale di quarto ci pensa Pierini con una tripla dagli oltre 6 metri, poi vanno a segno Lippi, Del Debbio e ancora Pierini che portano la squadra sul più 6, ma l’Use Empoli reagisce con vemenza per accorciare ancora, Pierini però in grande forma fa tremare il canestro avversario con un’altra bomba da tre.

I ragazzi in campo, sia quelli di coach Olivieri che gli ospiti non sembrano dare segni di stanchezza, la ripresa è sempre ad alta intensità, con giocate di buon livello da ambo le parti, a fare gli straordinari, questa volta sono gli attacchi, in meno di due minuti di gioco son 7 per parte i punti realizzati.

I ragazzi di Olivieri sembra dispongano di un serbatoio supplementare dove attingere carburante, a differenza della precedente amichevole, riescono a tenere a freno la forte spinta che l’Use Empoli sta producendo e non paghi di questo replicano con repentine transizioni e contropiedi che gli permettono di allungare sugli ospiti fino alla doppia cifra.

L’ultimo quarto inizia con gli ospiti che rovesciano in campo dosi industriali di aggressività, cercando di riscattare una serata non eccezionale, ma a frenare gli entusiasmi empolesi, dopo un primo punto realizzato dalla lunetta, arriva una stratosferica bomba di Barbieri che fa balzare in piedi un gremito palasport.

Ai cinque minuti dalla sirena finale il differenziale sul parziale di quarto è di un solo punto, l’Use Empoli ha carattere, voglia e determinazione da vendere, ma non è la sua serata.

Il Bcl ne approfitta e rintuzza tutti gli attacchi empolesi, a darlo ci pensano Lippi, Simonetti e Trentin, che in pochi minuti riportando il parziale sul più 6.

Quando la sirena suona il Bcl è in vantaggio, vincendo, per l’importanza che può avere, la sua seconda amichevole di precampionato. Olivieri e i suoi ragazzi sanno benissimo che l’Use Empoli è una squadra forte e ben attrezzata, ha al suo interno giocatori di grosso calibro e quello visto stasera non è sicuramente quello che vedremo in campionato.

Le cose invece di estrema importanza, sono le tante indicazioni che coach Olivieri ha potuto annotarsi in un match di così alto livello, dove Il Bcl ha dato prova di esserci e di lavorare nella direzione giusta e soprattutto che l’intesa tra i compagni sta crescendo in modo esponenziale, permettendo così delle buone giocate.