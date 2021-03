BASTA CON L’ABBANDONO DEI RIFIUTI lungo le strade‼

di Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano.

Da diversi giorni alcuni cittadini della Mediavalle mi esprimono un sentito “malessere” per la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada Provinciale SP20 che attraversa pure il mio comune, Borgo a Mozzano, in direzione Castelnuovo Garfagnana.

Anche se la maleducazione viene dalle persone, credo che l’ente preposto dovrebbe intervenire perché ho notato e mi hanno segnalato che tale situazione è presente in altri punti di questa strada.

Vi é la presenza di sacchi del sudicio, di bottiglie e di altri oggetti di plastica, perfino di pneumatici abbandonati lungo la carreggiata.

Possibile che i sindaci i cui comuni sono attraversati da questa importante strada o la Provincia stessa non possono fare niente⁉️

Stanno venendo meno i valori fondamentali dell’educazione, del rispetto del bene comune e del prossimo ma, sopratutto dell’ambiente.

Spero inoltre, che la proposta fatta con il mio gruppo di opposizione Orgoglio Comune con oggetto telecamere di videosorveglianza anche per il controllo rifiuti come previsto dalla legge 2263 (in cui la Camera ha suggerito la modifica dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152) in materia di “sanzioni per l’abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni”, sia presto attuata ❗

La videosorveglianza infatti può essere anche un valido strumento di deterrenza rispetto all’abbandono incontrollato di rifiuti, la cui rimozione comporta costi rilevanti che gravano sulla cittadinanza.

Inoltre, se non ricordo male, dagli studi di diritto amministrativo, l’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Mi auguro veramente in un rapido intervento per i cittadini e per l’ambiente stesso❗