Bassa Brescana, Bimba di due mesi morta nel lettino

Una bimba di 2 mesi trovata morta in culla. Era positiva al Covid. Si indaga per omicidio colposo,

Le cause della morte sono ancora da chiarire, nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico all’ospedale di Verona. Al momento è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo: gli indagati sono la madre e il nonno.

La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre, una donna di 29 anni, dopo essere entrata in camera si è accorta che la figlia non si muoveva e non respirava.

In casa oltre alla madre c’era anche il nonno. Immediatamente, vista la situazione, sono stati chiamati i soccorsi che in pochissimi minuti sono arrivati sul posto. I tentativi di rianimare la piccola, però, non sono serviti.

La tragedia è accaduta giovedì pomeriggio in un comune della bassa Bresciana. Dalle informazioni che si hanno al momento, la piccola sarebbe risultata positiva al Covid.

Nelle prossime ore all’ospedale di Verona dal laboratorio di medicina legale verrà effettuato l’esame autoptico per chiarire quali possano essere state le cause della morte.

