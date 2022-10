basketball Club Lucca -sconfitto a siena

basketball Club Lucca c’ha provato. Ha insistito. A tratti è riuscito anche ad impensierire i senesi, ma la tanta fisicità dei padroni di casa ha fatto la differenza.

Un primo quarto subito in salita ha minato l’intero match. Undici le lunghezze di vantaggio della Virtus da recuperare, questo il compito che spettava ai ragazzi di Nalin.

Un compito che in parte il Bcl è riuscito a fare, vincendo il secondo quarto, ma che non è riuscito a svolgere durante il terzo tempino, dove il solco scavato dalla Virtus ha assunto valori pari a 20 lunghezze. Negli ultimi 10 minuti, pur giocando con tenacia e impegno il Bcl non è più riuscito a rientrare, ha pagato cara la differenza in peso e altezza degli avversari e soprattutto una bassa percentuale realizzativa al tiro.

Virtus Siena – Bcl 69/49

21/10 – 36/28 – 59/39

Virtus Siena

Berardi 2, Cacciatori 3, Bartoletti 6, Banchero 11, Caridi 24, Bianchi , Ricciardelli 5, Olleia 7, Costantini 8, Imbrò 3, Calvellini , Francini

All. Franceschini, ass. Braccagni.

Bcl

Perfetti , Piercecchi , Tempestini 10, Russo 11, Succurto , Del Debbio 15, Barsanti, Simonetti 7, Landucci , Burgalassi 2, Pierini 4, Gallo

All. Nalin, ass. Giuntoli.

E’ un inizio molto vivace, Caridi sblocca la partita e Olleia sigla il 4/0, a rispondere ci pensa Tempestini e Russo, poi cinque minuti a marchio Virtus, proiettano i padroni di casa sul 17/7.

Per i senesi il topscorer del primo quarto è Banchero, un ragazzo del 2000 con 9 punti a referto, per il Bcl invece va a segno Tempestini dai liberi ed in chiusura di quarto Pierini, sempre dai liberi accorcia per un finale da 21/10.

Secondo quarto che inizia con il vento a favore dei biancorossi che realizzano un break da 0/8, ricucendo fino al 21/18, rientrando a pieno titolo in partita.

Virtu che cerca di sfruttare tutta la sua fisicità, deve però fare i conti con le colonne del Bcl, Simonetti e Pierini.

La Virtus riprende margine grazie ad un Caridi che trova più spazi sotto canestro, portando nuovamente il vantaggio alla doppia cifra, ma in casa del Bcl non c’è nessuna intenzione di mollare e grazie a Pierini e ad un serie di liberi, si aggiudica il quarto per 15/18

Al rientro dagli spogliatoi, la partite riprende con la stessa intensità dei quarti precedenti, Virtus più precisa in fase realizzativa e Bcl ancora con percentuali basse al tiro.

Del Debbio dall’arco accorcia al meno 9, ma un Caridi scatenato e un Olleia in veste di cecchino, portano la Virtus sul più 14.

L’inerzia del gioco è tutta quanta per i padroni di casa che continuano incessantemente a “martellare” il canestro biancorosso chiudendo il terzo quarto sul più 19.

Ultimi dieci minuti per provare a risalire la china, ma per il Bcl questa sera non sembra esserci spazio, il gioco è saldamente in mano alla Virtus Siena, o per meglio dire a Caridi che riesce ad attraversare la difesa lucchese con estrema facilità.

Il solco scavato è ormai impossibile da colmare, le 20 lunghezze che si leggono sul tabellone sembrano inchiodate, ad ogni fase offensiva dei biancorossi, ne segue una del tutto speculare della Virtus, fino ad arrivare alla sirena finale che assegna i due punti in palio ai padroni di casa, 69/49 il finale.