Basket Le Mura, per Difendere Lucca “Ha ragione Raspini: facciamo come non ha fatto il Pd negli ultimi dieci anni”

“Per il Basket le Mura, il Comune, a partire dall’assessore Barsanti, sta facendo e farà tutto il possibile per dare continuità a una bellissima storia sportiva della città: ne siamo certi”. Lo sostiene in una nota il movimento Difendere Lucca, che prende posizione sulle difficoltà economiche che attanagliano da tempo l’unica squadra di Lucca che ha avuto l’onore di vincere uno scudetto a squadre.

“Siamo contenti nella sfida di salvare il basket femminile siano a disposizione anche i consiglieri Pd Francesco Raspini e Chiara Martini – continua Difendere Lucca – e raccogliamo l’appello che hanno lanciato sui giornali. Avvertiamo loro, però, che la soluzione sarà innanzitutto operare in modo opposto a come ha fatto il Pd negli ultimi dieci anni di totale indifferenza verso le tematiche sportive”.

“Anche le difficoltà del Basket femminile Le Mura non nascono oggi. Basti ricordare – prosegue la nota – che la squadra, dopo aver vinto il campionato, nel 2017 non è riuscita a partecipare alla Coppa Campioni per mancanza di aiuto economico. E non possiamo dimenticare le condizioni del Palazzetto dello Sport, che nel campionato 2021-2022 hanno persino rischiato di provocare la sconfitta a tavolino per i ripetuti guasti alla caldaia, che hanno costretto le atlete a non poter nemmeno fare la doccia e il pubblico a coprirsi con i piumini”.

“I problemi del Basket femminile e dello sport lucchese in generale – conclude Difendere Lucca – non si risolveranno quindi con una predica buona di chi ha razzolato male dieci anni. Ma con il lavoro e l’impegno che l’attuale giunta ha promesso in campagna elettorale e sta infatti portando avanti con l’assessore Barsanti”.