Domenica 19 dicembre al PalaTagliate torna il BASKET DAY 2021: il tradizionale appuntamento con Basketball Club Lucca e Croce Verde P.A. Lucca

Iniziative, intrattenimento e sfide sportive in un’intera giornata

dedicata alla pallacanestro e alla solidarietà

A seguire, la squadra di serie C Gold scenderà in campo contro il Cus Pisa

Lucca, 13 dicembre 2021. Un’intera giornata dedicata a grandi e piccoli che avrà al centro lo sport e la solidarietà. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma domenica 19 dicembre al PalaTagliate, giunta ormai alla sua 12° edizione e promossa da Basketball Club Lucca e da Croce Verde P.A. Lucca.

L’appuntamento è alle 15 con i bambini del minibasket del Lucca Academy Basket che potranno divertirsi, giocare e incontrarsi in un’occasione di aggregazione, movimento e socialità. A seguire, si svolgerà la sfida sul “tiro da tre punti” fra i ragazzi delle squadre del Basketball Club Lucca che si sono qualificati nei giorni scorsi passando la fase eliminatoria. Prima della premiazione, alcuni momenti di intrattenimento allieteranno il pomeriggio, insieme alla presenza di un Babbo Natale che coinvolgerà i più piccoli. Attesa alle 18, la partita della prima squadra di serie C Gold del Basketball Club Lucca contro il Cus Pisa.

L’intero ricavato della vendita dei biglietti della giornata verrà devoluto alla Croce Verde P.A. Lucca, per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza in cui i suoi volontari si prodigano ogni giorno. Per chi lo vorrà, inoltre, sarà possibile portare dolci natalizi confezionati quali pandoro e panettone, che la Croce Verde di Lucca utilizzerà per la realizzazione di cesti natalizi da consegnare alle tante, troppe famiglie in difficoltà che si rivolgono al Banco della Spesa dell’Associazione.

“Siamo felici di poter di nuovo proporre iniziative come queste, il cui obiettivo è la beneficenza e il sostegno alla pubblica assistenza e ai servizi connessi – afferma Matteo Benigni, presidente di Basketball Club Lucca – Una collaborazione che, per certi aspetti, è quasi naturale perché, tra i valori che il Bcl porta avanti e che caratterizzano in generale l’ambiente sportivo, ci sono il rispetto degli altri e la parità dei diritti, l’inclusione e l’attenzione verso la salute. Questa iniziativa non è che un altro modo ‘di fare squadra’: non solo in campo con i nostri atleti, ma anche fuori, con una realtà del territorio come la Croce Verde di Lucca che, nel suo settore, rappresenta un punto di riferimento per tutta la cittadinanza”.

Al PalaTagliate saranno presenti volontari provenienti dai numerosi settori della Croce Verde P.A. Lucca, a testimonianza della varietà di aree d’intervento di questo sodalizio nato nel 1893. All’esterno del palazzetto verrà esposto anche il nuovo mezzo elettrico dell’Associazione, segno tangibile dell’impegno che la Croce Verde di Lucca sta profondendo nell’attuare una coerente politica di impegno verso l’ambiente.

“Il Basket Day è ormai una tradizione non soltanto per la nostra Associazione, ma anche per le società cestistiche della nostra città – conclude Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde P.A. Lucca – essere giunti alla dodicesima edizione è il segno che si tratta di una naturale convergenza di intenti, il frutto di una sinergia che ci spinge ad essere sempre presenti al PalaTagliate, per offrire assistenza durante gli incontri casalinghi dei team lucchesi. Ringrazio fortemente il Basketball Club Lucca per l’ospitalità e invito la cittadinanza a partecipare a questo bel pomeriggio di sport e solidarietà, per sostenere due squadre che, a modo loro, fanno del bene alla città di Lucca”.