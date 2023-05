Barsanti: “Prosegue l’impegno dell’amministrazione a fianco del Basket Le Mura – Lucca”

A tre settimane dalla conferenza stampa in cui il team del Basket Le Mura Lucca ha lanciato un grido d’allarme sul suo futuro, l’amministrazione comunale è impegnata costantemente e porta il suo contributo fattivo alla ricerca di soluzioni possibili per garantire che la tradizione sportiva e culturale e il patrimonio umano di una squadra che ha contribuito alla storia del basket femminile in Italia possano continuare – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – il sindaco Mario Pardini ed io siamo impegnati sul territorio, attraverso una fitta rete di contatti, a parlare con i portatori d’interesse e tutti gli attori coinvolti. Il danno non riguarderebbe infatti solo la squadra in questione ma l’intero basket locale, così come anche le opportunità. Per questo è necessario uno sforzo comune. Crediamo che anche in questo caso – come avvenuto nel corso del passaggio di proprietà della Lucchese Libertas 1905 – l’istituzione comunale debba avere un compito propositivo ed essere accanto alla società sportiva. Un ruolo di presenza e sostegno che sia per la Lucchese ci è stato riconosciuto sia dalla proprietà uscente che da quella entrante, così come anche da Le Mura. Un’esperienza di vicinanza che nel caso del basket femminile si muoveva già prima dell’allarme e che vogliamo ripetere con il massimo dell’impegno anche accanto al presidente de Le Mura, seppur dimissionario, Roberto Cavallo”.