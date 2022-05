Barsanti, presentato il programma elettorale: “Puntiamo alla vittoria”. Tanti testimonial in suo sostegno

Lucca, 28 maggio – “Puntiamo alla vittoria”: Fabio Barsanti scioglie ogni dubbio circa la sua volontà di porsi come prima alternativa al governo del Pd. “Lucca ha bisogno di liberarsi dal fallimento di dieci anni di questa amministrazione, di cui Francesco Raspini rappresenta la totale continuità”. Con queste parole Fabio Barsanti ha presentato venerdì il suo programma elettorale a Palazzo Ducale davanti a oltre 150 persone. In sala tra gli altri Beatrice Venezi, Massimiliano Bindocci, Francesco Caredio, Lodovica Giorgi, Gemma Urbani. A sostegno della candidatura di Barsanti interventi di Renella Andreuccetti, Letizia Bandoni, Frediano Bacci, Riccardo Bergamini, Iacopo Di Bugno, Giorgio Lazzarini.

“La mia visione della città parte dal lavoro sul territorio”, è questo il messaggio con cui Fabio Barsanti ha raccontato il suo programma, sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone. Barsanti ha iniziato dall’attività svolta e dai dati del Comune di Lucca che lo hanno incoronato come consigliere più attivo degli ultimi cinque anni, per poi tracciare le linee della sua visione della città. “Un programma totalmente alternativo al Pd – ha sottolineato – una città che deve essere ricostruita dal basso per evitare che Lucca diventi un nome senza sostanza”.

“Siamo al posto giusto nel momento giusto”, ha detto Renella Andreccuetti, coordinatrice per venti anni delle campagne elettorali del centrodestra. “Barsanti è il candidato della ricostruzione e il 12 giugno è la data dell’inizio del centrodestra. Il voto utile è solo quello al lavoro utile”. “Fabio Barsanti è il miglior consigliere comunale di ‘destra’ dagli anni ’50 ad oggi”, ha chiosato Frediano Bacci, storico volto del Msi lucchese. Sullo sport è intervenuto l’alpinista Riccardo Bergamini, seguito dal presidente del festival L’Augusta, Iacopo Di Bugno: “Con Barsanti ricostruzione anche culturale della città”.