Barsanti (Difendere Lucca): “Risolvere la frana tra Vecoli e Castagnori” Lucca, 4 ottobre – Dopo aver effettuato un sopralluogo, il consigliere comunale Barsanti interviene sulla frana tra le frazioni di Vecoli e Castagnori: “Si tratta della strada che consente di raggiungere la Freddana. Per gli abitanti della zona rappresenta quindi la via più breve per usufruire di alcuni servizi essenziali, come il supermercato”. “Nonostante la strada sia interrotta da dieci mesi – continua Barsanti – il Comune non ha ancora predisposto l’intervento. Su mia richiesta l’assessore Raspini ha confermato come non sia prevista ancora la soluzione del problema. Il ripristino della strada sarà inserito in bandi per ottenerne il finanziamento, con tempi totalmente non quantificabili”. “Durante il mio sopralluogo – sottolinea il consigliere di Difendere Lucca – ho raccolto ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini. La zona è colpita da vari smottamenti e senza una manutenzione adeguata c’è il concreto rischio di un isolamento totale di Vecoli e parte di Castagnori e Pieve Santo Stefano”. “Intervenire per la difesa del suolo – conclude Barsanti – dovrebbe essere uno dei compiti primari del Comune. Purtroppo si deve rilevare come, spesso, le frazioni meno popolose e più lontane dal centro vengano abbandonate a loro stesse. Sicuramente gli interventi in queste zone non sono utili per la propaganda elettorale: poco visibili e per poche persone. Ma il territorio lucchese è fatto fortunatamente anche di queste colline, e chi ci abita non deve sentirsi una cittadino di serie B”.

Lucca, 4 ottobre – Dopo aver effettuato un sopralluogo, il consigliere comunale Barsanti interviene sulla frana tra le frazioni di Vecoli e Castagnori: “Si tratta della strada che consente di raggiungere la Freddana. Per gli abitanti della zona rappresenta quindi la via più breve per usufruire di alcuni servizi essenziali, come il supermercato”.

“Nonostante la strada sia interrotta da dieci mesi – continua Barsanti – il Comune non ha ancora predisposto l’intervento. Su mia richiesta l’assessore Raspini ha confermato come non sia prevista ancora la soluzione del problema. Il ripristino della strada sarà inserito in bandi per ottenerne il finanziamento, con tempi totalmente non quantificabili”.

“Durante il mio sopralluogo – sottolinea il consigliere di Difendere Lucca – ho raccolto ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini. La zona è colpita da vari smottamenti e senza una manutenzione adeguata c’è il concreto rischio di un isolamento totale di Vecoli e parte di Castagnori e Pieve Santo Stefano”.