Bari, Spaccio e tentato omicidio, 4 arresti

I fatti contestati riguardano una sparatoria avvenuta nel centro cittadino nel 2020 e la cessione di 600 dosi di droga

Quattro persone (tre uomini tra i 24 e i 57 anni ed una donna di 58) sono state arrestate dai carabinieri a Molfetta, in provincia di Bari, in esecuzione di un provvedimento restrittivo del Tribunale, su richiesta della Procura di Trani, con le accuse di spaccio di droga e, per uno solo degli arrestati, di tentato omicidio.

I fatti contestati risalgono al periodo 2020-2021. L’accusa di tentato omicidio si riferisce ad una sparatoria avvenuta il 23 Febbraio 2020, in pieno centro a Molfetta, quando due uomini, uno contro l’altro, esplosero dei colpi di arma da fuoco che andarono a vuoto. Per questo episodio a luglio del 2020 furono stati arrestati altri due responsabili.

L’attività di spaccio, invece, si riferisce a circa 600 cessioni di dosi di droga, avvenute in circa tre mesi, da Aprile a Giugno del 2021. Tutti gli arrestati, condotti nel carcere di Trani in attesa dell’interrogatorio di garanzia: “avrebbero posto in essere un’importante attività di spaccio, realizzata in modo costante e per un lungo periodo di tempo e con oltre 600 cessioni contestate”, spiegano gli investigatori.