Bari, freddato con due colpi di pistola 43enne con precedenti

Ucciso con due colpi di pistola in strada a Bari: morto 43enne noto alle forze dell’ordine, aperta indagine

Un 43enne è stato trovato agonizzante in strada: raggiunto da due colpi di pistola, è morto durante i soccorsi

Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato trovato agonizzante in strada a Bari nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023. L’uomo, raggiunto da due colpi d’arma da fuoco, è stato soccorso ma è morto durante il tentativo di rianimazione da parte dei medici accorsi sul posto. Aperta un’indagine per chiarire i contorni dell’omicidio.

Il 43enne è stato trovato in fin di vita in via Napoli attorno alle 2 di notte. Giunti sul posto insieme ai carabinieri, il 118 ha provato più volte a rianimare l’uomo, ma senza risultato.

Sul luogo del delitto, oltre al magistrato che dirige le indagini, è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei carabinieri per eseguire tutte le attività di sopralluogo.

I soccorsi sono stati avviati dopo che al 118 era arrivata una chiamata anonima. Nel corso della telefonata, si apprende, era stata segnalata una persona ferita in strada.

L’allarme ha quindi fatto partire l’ambulanza alla volta di via Napoli, dove il 43enne è stato trovato agonizzante e in una pozza di sangue. I medici hanno subito provato a rianimare l’uomo, ma il cuore del 43enne non ha retto e ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Non si esclude nessuna pista, dalla possibile rapina finita male a un regolamento di conti. La seconda pista, dato che l’uomo era un volto noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti non ancora resi noti, potrebbe però essere quella maggiormente battuta.