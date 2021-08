BARGA – Torna la Serata Omaggio a Giovanni Pascoli,

Torna la Serata Omaggio a Giovanni Pascoli, il 10 agosto alle ore 21.00, sul Piazzale del Fosso, porta d’ingresso al centro storico di Barga.

Sarà Toni Servillo a leggere Giovanni Pascoli e Dante. Per questa edizione la lettura delle liriche pascoliane andrà infatti a braccetto coi versi di Dante, nel 700° anniversario della morte dell’autore di cui Pascoli fu grande studioso.

Accompagna l’Ensemble Le Muse diretto dal m.o Andrea Albertini.

Presenta Luca Scarlini.

Per info e prenotazioni:

3487505767

info@fondazionepascoli.it

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa in materia Covid19.