barga – sospensione idrica per lavori lunedi 21 marzo

AVVERTE CHE NEL GIORNO DI LUNEDì 21 MARZO 2022

SARANNO EFFETTUATI DEI LAVORI NELL’ACQUEDOTTO SERVENTE LA FRAZIONE DI CASTELVECHHIO PASCOLI IN VIA DEI CONTI, VIA FORESTA DI SOPRA, VIA CORSONNA E ZONE LIMITROFE DEL COMUNE DI BARGA.