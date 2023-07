BARGA SEMPRE PIÙ GREEN

La sindaca Caterina Campani e l’assessore Francesca Romagnoli : “il turismo in bicicletta è sempre più gettonato anche sul nostro territorio, per questo abbiamo voluto dotare Barga anche di questa infrastruttura così da assecondare le esigenze dei visitatori e dei cittadini che si muovono sulle due ruote. Un investimento che è in linea con quanto stiamo già portando avanti insieme all’azienda Be-Charge per quanto riguarda le colonnine per le auto elettriche, con il duplice obiettivo di rendere il nostro comune sempre più accogliente per le varie necessità e, al contempo, sempre più attento sugli aspetti ambientali”.