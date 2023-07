Barga, sabato taglio del nastro per la mostra di Elvira Colognori

BARGA – Dopo il successo della bella personale di pittura tenuta a Castelnuovo nell’estate 2022, è in allestimento a Barga la nuova mostra dell’artista lucchese Elvira Colognori dal titolo “Io ho un sogno ancora”.

Il titolo della mostra è tratto da titolo di quello che fu definito un discorso pubblico espresso da Martin Luther King il 28 agosto del 1963, “I have a dream” a favore della libertà e contro ogni forma di razzismo. Il sogno dell’artista, in questo caso parte dalla consapevolezza che, a distanza di sessant’anni, la strada per raggiungere quegli obiettivi è ancora lunga, ma anche dalla presa di coscienza che valori come l’uguaglianza, la fratellanza e l’emancipazione non possono essere raggiunti attraverso guerre e odio, bensì con dignità, civiltà e azioni di protesta lontane da ogni forma di violenza fisica.

La mostra apre sabato 15 luglio in via di Mezzo per concludersi domenica 23 luglio.

L’intero ricavato dalla vendita delle opere andrà a favore dell’associazione Tuareg Lucca che si occupa di iniziative filantropiche a favore delle popolazioni dell’area sahariana.