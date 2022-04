Barga – ritrovato il mosaico Arandora Star..

Fantastica notizia – Il mosaico Arandora Star è stato ritrovato.

Questa mattina presto presso gli uffici dell’arcidiocesano di Glasgow in Clyde Street, Glasgow, durante i lavori in una stanzetta al piano terra, è stato scoperto il mosaico Arandora Star che mancava – presumibilmente perso – da lunedì 16 maggio 2011. Ora si ritiene che il mosaico sia stato posto nel ripostiglio per tenerlo al sicuro e che sia rimasto lì nascosto per più di 10 anni.