Barga – Lavori alla rete idrica..
SI AVVERTE CHE MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023, SARANNO EFFETTUATI LAVORI DI SOSTITUZIONE NEL TRATTO DI RETE IDRICA DELL’ACQUEDOTTO SERVENTE LE LOCALITÀ:
MOLOGNO, SAN BERNARDINO, FRASCONE, ORSUCCI E ZONE LIMITROFE DEL COMUNE DI BARGA.
PERTANTO, NEL SUDDETTO GIORNO, DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, VERRÀ SOSPESA L’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE.
Al TERMINE DEI LAVORI POTRÀ VERIFICARSI LA PRESENZA DI TORBIDITÀ
CHE SCOMPARIRÀ LASCIANDO SCORRERE L’ACQUA PER BREVE TEMPO.
I SUDDETTI LAVORI POTRANNO ESSERE PROROGATI NEI GIORNI SUCCESSIVI
IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI.