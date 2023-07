Barga, l’artista Keane omaggia il torrente Corsonna con una mostra

BARGA – Il torrente Corsonna che attraversa il territorio barghigiano, sarà oggetto in questa calda estate di una serie di mostre ed iniziative culturali.

Il primo progetto che si realizza è la mostra Corsonna, ospitata nell'atrio di Palazzo Pancrazi in via di Mezzo e realizzata dall'artista Keane che vive a Barga ormai da più di un barghigiano e che è sicuramente un barghigiano a tutti gli effetti. Dotato però di una osservazione di quello che lo circonda e che ci circonda, che va oltre quello che a volte gli abitanti del territorio danno per scontato.

Uno dei suoi ultimi approfondimenti riguarda il torrente Corsonna che un tempo era un’area economica vitale per molte famiglie della montagna, sede, due secoli orsono, di ben 27 mulini ad acqua disseminati in appena 12 km di torrente; che servivano a macinare la farina di Castagne che allora era la principale fonte di sostentamento di migliaia di persone.

Non ci sono più quei mulini; non ci sono più quelle famiglie operose; ora restano mura, tetti crollati, ruderi che raccontano però ancora la loro storia se solo siamo capaci di ascoltare quello che ci dicono quelle porte chiuse per sempre, quegli oggetti e quei muri; proprio come ha saputo fare Keane in questa mostra, raccontando questa storia e non solo. L’artista ha ascoltato anche il suono delle acque del Corsonna, un tempo un suono forte, pieno, di un torrente ricco di acque, oggi più flebile. Ma quelle acque, questo è certo, sono sempre quelle chiare, fresche acque di Corsonna che Keane ci fa scoprire e riscoprire in questa personale che chiuderà i battenti in settembre