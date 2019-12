Barga Jazz Club – PRESENTANO – JAM SESSION con la Barga Jazz Club resident band!

VENRDI 27 DICEMBRE

JAM SESSION con la Barga Jazz Club resident band!

Alessandro Rizzardi – sax

Simone Venturi – piano

Luca Franchini – c.basso

Franco Mariani – batteria

☝ Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soci ACSI e che la richiesta di tesseramento può essere fatta online su www.bargajazzclub.com

Che cos’è una Jam Session?

l termine, che probabilmente deriva da “Jamu”, una parola Youruba (Africa occidentale) che significa “insieme in concerto”, è nato negli anni venti negli ambienti jazz, e si è poi diffuso anche nel rock e, più tardi, nell’Hip Hop.

Una jam session può avere lo scopo di intrattenere un pubblico ma può anche essere un ritrovo di musicisti che hanno così l’opportunità di provare nuovo materiale musicale e mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori in confronto con altri strumentisti; a volte è semplicemente un ritrovo sociale.

Alle jam session possono partecipare musicisti di tutti i livelli e possono avvenire in locali privati o pubblici. Ad esempio divennero leggendarie negli anni quaranta le jam session del club di New York Minton’s Playhouse, che dopo l’orario di chiusura ospitava musicisti come Ben Webster e Lester Young e i giovani della nuova leva bebop come Thelonious Monk, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Questi incontri spesso si trasformavano in vere e proprie competizioni fra virtuosi.

Le jam session sono un terreno fertile per l’incontro di musicisti, lo scambio di idee, e sono quindi l’occasione dove sono nate molte collaborazioni musicali.

————

Associazione Culturale Barga Jazz Club

Via del Pretorio 23 – Barga Lucca

Ingresso riservato ai soci ACSI

✉info: segreteria@bargajazzclub.com

☎ tel.: 0583.723860