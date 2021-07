Barga, inaugurate le nuove piscine comunali

BARGA – Aria di festa a Barga per l’inaugurazione delle piscine comunali dopo una serie di interventi realizzati per riportare a nuovo l’impianto. Vasche completamente nuove, come nuova è la pavimentazione, oltre alla sistemazione di tutte le strutture ricettive compresi gli spogliatoi.

Il tutto per un importo di 270 mila euro di cui 150 mila arrivate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e oltre 100 dal Comune di Barga.

Il rispetto dei tempi ha permesso l’apertura dell’impianto in tempo per vivere la stagione estiva dando così una notevole spinta al turismo ma anche una proposta per i residenti. La gestione degli impianti è stata affidata alla Omega Sport Barga che appena effettuato il taglio del nastro dalle autorità ha subito aperto i cancelli della struttura per sancire la vera inaugurazione delle piscine con un tuffo multiplo . . .

fontenoitv