Barga il 6-7-8 Agosto in piazza Pascoli arriva lo Street food

Con il patrocinio del comune di Barga in collaborazione con la proloco di Barga il 6-7-8 Agosto in piazza Pascoli arriva lo Street food .Tra cibo ,shopping e relax, tre giorni dove si potra’ gustare il meglio del cibo di strada consumato sul posto o da portare a casa o in piazza all’aperto.

I Truck e gli stand rimarranno aperti dalle 12 alle 24 con ingresso libero e senza prenotazione.

Per 3 giorni lasciatevi andare,ci sarà’ tanta tanta roba da assaggiare nazionale & internazionale non mancate..