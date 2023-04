Barga e Sommocolonia unite per il 25 Aprile

BARGA – Come sempre la comunità barghigiana celebra il XXV aprile con una giornata diversa, ricca di iniziative istituzionali, ma anche di originali momenti ricreativi. La mattinata si è aperta con il ritorno della Passeggiata della Libertà che da Barga ha raggiunto, lungo l’antica mulattiera, il piccolo borgo di Sommocolonia, luogo simbolo della Resistenza, dove si combatté la tragica e sanguinosa battaglia del 1944.

In tanti si sono ritrovati nel piazzale Matteotti per prendere parte alla Passeggiata e per arrivare poi a Sommocolonia dove ad attendere tutti sono state le accoglienti “piazzette” gastronomiche organizzate dall’associazione ricreativa Sommocolonia grazie anche al supporto di tante associazioni come i Polentari, i Balordi, gli allevamenti Cesare Casci ed altri ancora.

Sommocolonia è stato anche il cuore delle celebrazioni istituzionali con la deposizione di corone di alloro al monumento che a Monticino ricorda i partigiani caduti il 26 dicembre del 1944, ed anche l’eroico sacrificio de tenente afro americano John Fox, morto per aver chiesto di dirigere sulla sua postazione il fuoco dell’artiglieria amica per fermare l’avanzata tedesca.

Una corona di alloro è stata deposta anche al monumento ai caduti in piazza della chiesa, alla presenza della banda Luporini di Barga che ha accompagnato l’intera cerimonia.

Come detto a Sommocolonia tanta e tanta gente, in una giornata che purtroppo è stata rovinata in parte nel pomeriggio da un forte temporale. Per il resto tutto bene; con una celebrazione del 25 aprile piena di gente, di colori e di momenti di ricordo