Barga Castagna 2022, buona la prima

Molto bene l’avvio di Barga Castagna Limited Edition 2022 con la giornata di domenica 30 ottobre, complice anche un clima quasi estivo che ha visto la presenza di un pubblico numeroso che ha gremito per tutto il pomeriggio piazza Pascoli dove gli stand hanno lavorato senza sosta fino a sera con mondine, bombonecci, necci con la ricotta e frittelle dolci.

Merito di questo successo anche l’affiatamento delle associano barghigiane organizzatrici, AS Barga, GS Barga Amatori, Gatti Randagi e Volley Barga, che hanno dimostrato ancora una volta che indubbiamente l’unione fa la forza.

Oltre a piazza Pascoli gremita di gente ed agli stand delle castagne e dei piatti ad esse associati, da notare anche gli stand dimostrativi della lavorazione delle castagne secondo la tradizione e le metodologie locali, allestiti con amore e passione da Emilio Lammari e da Massimo Nardini.

Momento clou della giornata è stata poi la tradizionale Gara dei Mondinari che ha visto in gara tre manche da quattro concorrenti. Alla fine la vittoria se l’è aggiudicata la Val di Corsonna con il primo posto di Massimo Nardini di Sommocolonia ed il secondo e terzo posto rispettivo dei fratelli Gianluca e Lorenzo Guidi di Fornioni che hanno sbaragliato la concorrenza nella gara che prevedeva di far rimanere nella padella il maggior numero di mondine, ma anche di valutare la migliore sbucciatura effettuata in padella e la migliore cottura delle castagne.

Per quanto riguarda Barga Castagna si va avanti anche fino a tutto il 1° novembre: stand aperti dalle 11, menù degustativo a pranzo e tante altre iniziative

fonte noitv