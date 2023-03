Barga, al via i lavori di riqualificazione del parco Kennedy

BARGA – Buone nuove per il Parco Kennedy di Barga. E’ stato approvato il progetto definitivo del primo stralcio dei lavori che il Comune intende realizzare per la riqualificazione di questa area verde, che risale al 1968.

Si tratta appunto di un primo stralcio di un progetto più ampio che prevede diverse idee interessanti per rendere più fruibile e valorizzato il parco che divide il centro storico dalla Barga nuova; un’area che in futuro si intende valorizzare anche con una migliore cura e riqualificazione di tutto il verde urbano esistente, nuove aree giochi, spazi pic nic e orti sociali lungo le sue coste.

Questo il futuro, ma per il presente, il primo stralcio, del cui progetto si è occupato l’arch. Andrea Bernardini, si tratterà in prevalenza di sistemare situazioni di degrado ormai presenti da anni. Tra questi la demolizione e la rimozione del fabbricato che fu costruito negli anni ’90 e poi adibito a ristorante, ma che è abbandonato da anni ed ormai in degrado. Verranno inoltre demoliti i bagni pubblici anch’essi fatiscenti.

Il progetto stralcio, per un totale di 65 mila euro finanziati dal Comune con un mutuo, prevede anche la sistemazione della zona esistente tra i due ponti che sovrastano il parco con la rimozione di quel che resta della vecchia pista di pattinaggio. L’area verrà sistemata a prato.

I lavori di questo progetto riguarderanno anche la pulizia ed il taglio ceduo della sponda del parco lato centro storico per dare inizio alla futura riqualificazione dell’area.

Come detto per il momento siamo solo al progetto definitivo del primo stralcio che adesso, come iter vedrà l’inizio della gara di appalto per affidare i lavori.

Il parco attualmente è già interessato da un cantiere relativo a lavori eseguiti da Gaia.