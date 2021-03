Un contributo di 50.000,00 euro è stato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale nello scorso dicembre, proprio per far fronte alle difficoltà economiche che gli esercizi commerciali del territorio, si stanno trovando a fronteggiare in questo momento di perdurante emergenza.

Soddisfazione esprimono l’Assessore al bilancio Vittorio Salotti e quella al commercio Francesca Romagnoli – ad ogni domanda spetterà un contributo pari ad euro 900,00 che sarà erogato direttamente alla struttura nel mese di Marzo. Il bando che era rivolto a tutti gli esercizi commerciali che avevano subito, al momento della pubblicazione di questo, una riduzione del fatturato almeno del 30% rispetto al precedente anno, ha visto un’importante partecipazione. Siamo molto contenti del numero di domande pervenute – commentano gli Assessori – nel corso di questa pandemia la nostra Amministrazione è intervenuta più volte con misure economiche per dare sostegno al territorio (sia alle attività economiche che alle famiglie in maggiore difficoltà) e la risposta a questo bando ci dimostra la necessità di aiuto che tutte le realtà del Comune necessitano. L’Amministrazione, per quanto nelle proprie possibilità, continuerà a lavorare in questa direzione sempre al fianco dei suoi cittadini.