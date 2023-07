Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5, finisce un’era televisiva

La morte di Berlusconi e la ridistribuzione delle cariche in RAI dopo la vittoria elettorale del Centro-Destra stanno ridisegnando la realtà televisiva italiana. La figlia di Berlinguer che lascia con il suo filosofo montanaro (che sia dovuto a lui il successo o l’insuccesso di una giornalista che dovrebbe volare ad altre altezze?) la Rai, assieme a Lucia Annunziata. E Fabio Fazio che lascia la RAI ed i suoi contratti milionari.

Adesso Barbara D’Urso che lascia Pomeriggio 5: sicurament finisce un’era televisiva.

Mediaset: contratto scade a dicembre, si cercano nuovi progetti

Barbara D’Urso non è più la conduttrice di Pomeriggio 5 dopo quindici stagioni.

È Mediaset a ufficializzarlo: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5.

Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista – ricorda la nota dell’azienda – è in essere fino a Dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. È imminente presentazione dei palinsesti Mediaset, fissata per il 4 luglio, quando si scopriranno le carte: per la popolare conduttrice il lungo matrimonio con Cologno Monzese potrebbe però essere finito qui.

Il 2 Giugno scorso il volto originario di Napoli, alla fine dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, aveva dato appuntamento per la nuova stagione. Un mese dopo, però, è tutto radicalmente cambiato. Dopo quindici stagioni, si è chiusa l’era dursiana nel pomeriggio di Canale 5.

I dividendi di quest’anno per le reti televisive Mediaset sono calati e già lo scorso autunno Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che “i programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”.

Barbara D’Urso ha finito per incarnare quel certo modo di fare televisione e a un certo punto Mediaset arrivò ad affidarle tre programmi in una sola stagione, Pomeriggio 5, Domenica 5 e Live – Non è la D’Urso. Poi la progressiva dismissione dei programmi, in vista della fine del suo contratto in scadenza.

Nel corso della sua carriera, D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, di Napoli, classe 1957, è diventata uno dei volti più rappresentativi di Mediaset, dove ha condotto, tra gli altri programmi, tre edizioni del Grande Fratello (dalla terza alla sesta e una puntata della quarta ha superato negli ascolti una serata del Festival di Sanremo 2004, evento mai accaduto prima nella storia della televisione) Mattino Cinque e La Pupa e il Secchione.

Ventenne, non avendo potuto debuttare come modella perché era poco alta, ma con un’immagine già da icona sexy con i suoi costumi allora molto osè ed i suoi celebri balletti, inizia come showgirl nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara” (in quanto “Maria Carmela” venne giudicato troppo meridionale dai dirigenti della TV lombarda, che nel 1980 cambierà nome in Canale 5, divenendo un network a diffusione nazionale) con il programma televisivo Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.