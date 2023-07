BANKSY OR NOT BANSKY? PREVIEW ALLA STAMPA DELLA MOSTRA-GIOCO DI ALTOPASCIO

Domani, giovedì 20 luglio, alle 11.30, in Sala Peregrinatio, piazza Ospitalieri – Altopascio, si terrà la preview alla stampa della mostra inedita “Banksy or non Bansky”, il progetto espositivo di Mare – Laboratorio di innovazione sociale, realizzato dal Comune di Altopascio insieme al Sistema museale territoriale della provincia di Lucca.

Il progetto si presenta come una mostra-gioco, con una serie di opere realizzate da Banksy e Not Banksy. A questi si aggiungono lavori di altri artisti che a più riprese hanno lavorato direttamente a fianco di Banksy, o che a lui si sono ispirati.

Interverranno il sindaco, Sara D’Ambrosio, gli assessori alle politiche culturali, Alessio Minicozzi e alla promozione del territorio, Adamo La Vigna e i curatori e i referenti della mostra.

