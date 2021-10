Bando per la concessione a fondo perduto di contributo al cittadino per la rimozione e smaltimento di modesti quantitativi di materiali contenenti amianto – anno 2021.



Il bando ed i moduli di domanda sono qui scaricabili e potranno inoltre essere ritirati presso l’U.R.P. del Comune di Lucca, in via del Moro n.11-17, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

La domanda dovrà essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e corredata della necessaria documentazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Le domande dovranno pervenire al Comune – esclusivamente nelle forme di seguito indicate – a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 15 novembre 2021: