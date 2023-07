Un anno in comune con il servizio civile universale: è l’opportunità che viene offerta a due giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, attraverso il bando aperto sino alle ore 14 del prossimo 28 settembre.Si tratta del progetto “Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana”, condotto da ANCI Toscana, che dà l’opportunità ai giovani di presentare domanda di partecipazione al bando di selezione per lo sportello informativo fermo da mesi, in attesa proprio dell’arrivo di nuovi volontari.Lo sportello Bottega della salute, una volta chiuso il bando ed espletati i passaggi previsti, potrà così essere riaperto entro la fine dell’anno.“Siamo felici per questo nuovo bando – commenta l’assessore al sociale– trattandosi di un servizio che si è rivelato molto importante per il territorio, capace di offrire sostegno ai cittadini per il disbrigo di diverse pratiche come la prenotazione di visite ed esami medici, la consultazione del fascicolo sanitario, l’attivazione della tessera sanitaria e dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale sempre più utilizzato per l’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione. Un punto di orientamento e di supporto necessario soprattutto per quelle persone, anziani in primis, che non hanno grande dimestichezza con la tecnologia”.Tra gli obiettivi del progetto c’è proprio quello di garantire valide informazioni ai cittadini, facilitando l’accesso ai servizi di sanità digitale e a quelli on line erogati dalla pubblica amministrazione locale, puntando alla progressiva acquisizione di competenze digitali da parte della popolazione destinataria e riducendo i fattori di digital divide di tipo anagrafico, sociale e territoriale.Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali, articolate su cinque giorni, per una durata di 12 mesi, a fronte di un compenso mensile di 507,30 euro.Possono presentare domanda i giovani fra i 18 e i 28 anni (29 anni non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, anche se hanno già svolto il servizio civile regionale. Non può invece presentare domanda chi ha svolto attività di servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno, e per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma on line, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, selezionando il progetto prescelto.Si ricorda a questo proposito che può essere presentata domanda per un solo progetto, pena l’esclusione.Per presentare domanda è necessario essere in possesso di spid ( https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ). Per info: www.ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale ed email: serviziocivile@ancitoscana.it.

(Nella foto – dell’anno scorso – l’assessore Stefano Pellegrini con una addetta al servizio)