Bando Borghi: San Romano in Garfagnana 35mo con il Progetto Fermati per ripartire

Tra i 1800 progetti presentati al PNRR – Bando Borghi del Ministero della Cultura si è classificato 35° il progetto di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di San Romano in Garfagnana, curato da Punto 3 in collaborazione con Cultura della Città!

Il Progetto “Fermati per ripartire”

La strategia di intervento punta alla ripartenza del Comune di San Romano in Garfagnana attraverso l’intervento mirato su quattro nodi, oggetto di riqualificazione strutturale e spaziale (stazione ferroviaria di Villetta, centro storio di San Romano, piazza di Sillicagnana, Fortezza delle Verrucole) e su un filo che li lega, ovvero la Via del Volto Santo come asse evocativo storico e percorso di mobilità dolce.

Alla riqualificazione fisica degli spazi si unisce quella culturale del territorio attraverso eventi e iniziative volte alla partecipazione, al miglioramento e alla razionalizzazione di beni, servizi, nonché alla comunicazione e alla promozione territoriale.

La filosofia adottata e la dislocazione logistica degli interventi selezionati garantiscono dunque al processo di rigenerazione una doppia velocità: da una parte il miglioramento delle connessioni e dei servizi per le comunità di abitanti, costruendo le condizioni per un ripopolamento; dall’altra l’implementazione di attività e servizi per i turismi lenti.

Gli interventi evidenziano una chiara connessione con le azioni già ipotizzate all’interno dell’Action Plan della Riserva di Biosfera MAB UNESCO dell’Appennino tosco-emiliano, con gli obiettivi dell’omonimo Parco Nazionale, con le finalità della strategia d’area “Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese”, del Piano Operativo dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, della Strategia Integrata di Sviluppo Locale del GAL Montagna Appennino e della pianificazione strategica e territoriale di livello regionale (Strategia Integrata di Sviluppo Locale del Gal Montagna Appennino e della pianificazione strategica e territoriale di livello regionale).

Qui maggiori informazioni circa il Progetto di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di San Romano in Garfagnana.