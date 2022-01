Bandito armato di taglierino assalta la farmacia

Rapina alla farmacia San Paolino a Viareggio. Un uomo travisato in volto è entrato con in mano un taglierino ed ha minacciato uno dei tre farmacisti che erano al bancone facendosi consegnare il denaro in cassa, circa 700 euro. Poi è fuggito a piedi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti acquisendo le immagini delle telecamere interne ed esterne e rilevando le impronte digitali per poter identificare l’uomo che non si sa se sia straniero oppure italiano.