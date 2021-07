BANDIERA MARRONE AL CINQUALE? SAPPIAMO CHI È STATO!

APUANE LIBERE TORNA SUL REPORT DI GOLETTA VERDE PUBBLICATO A INIZIO MESE, DENUNCIANDO INDECENTI LIVELLI DI INQUINAMENTO NEL TORRENTE SERRA E NEL FIUME VERSILIA: “SPEDIREMO AGLI AMICI BALNEARI, FILMATI E FOTOGRAFIE DI CHI INQUINA QUEL TRATTO DI MAR TIRRENO DOVE SONO I LORO STABILIMENTI”

Firenze, 28 luglio 2021

In data odierna, l’organizzazione di volontariato Apuane Libere ha denunciato presso le Autorità competenti in materia ambientale – Carabinieri Forestali di Pietrasanta, ARPAT, Regione Toscana e Capitaneria di Porto – l’esistenza di una grave emergenza ambientale nel torrente Serra, appena sotto il bacino estrattivo di Trambiserra sito nel comune di Seravezza.

Quando piove – fanno sapere dal tritone apuano – dai piazzali delle cave Trambiserra, Pellini e Pellizzari, devastanti la meravigliosa zona boscata del monte Rotondo, viene vomitato un imponente fronte valanghivo di marmettola, fanghi e sostanze inquinanti, che termina direttamente nelle azzurre polle del torrente Serra in località Desiata. Vogliamo denunciare con forza che, a pochi giorni di distanza dalla presentazione della campagna estiva di Legambiente sull’inquinamento rilevato alla foce del fiume Versilia e derivato da cattiva gestione delle acque meteoriche dilavanti e dalla completa assenza di depurazione, nessuno si è sentito in dovere di tutelare la salute delle acque di quei torrenti e di quel mare nel momento cruciale della stagione estiva.

“Per questa ennesima denuncia ambientale – spiega Gianluca Briccolani, presidente dell’associazione – vogliamo innanzitutto ringraziare la sempre più crescente sensibilità ambientale dei residenti di Seravezza, i quali, stufi di essere spettatori passivi di questi veri e propri delitti contro il paesaggio, l’acqua e l’aria, ci stanno subissando di segnalazioni anonime e si stanno iscrivendo in massa alla nostra realtà militante. Detto questo, è bene però che adesso gli organi preposti ai controlli se lo mettano bene in testa o si fanno smaltire i rifiuti prodotti dal taglio delle Apuane secondo i termini di legge o si ritirano le concessioni: la legge in materia ambientale va fatta rispettare senza sconti per nessuno. Specificatamente – continua il presidente – ci appelliamo agli amministratori del comune di Seravezza, forse troppo distratti dall’imminente campagna elettorale per le prossime elezioni, ad occuparsi concretamente di governo del territorio e dei beni ambientali di tutti fino a fine mandato, ricordando loro che gestiscono un vasto territorio in cui non vi è uno straccio di controllo: né di natura erariale, né ambientale. Certo senza una pesa comunale che stabilisca quanto viene portato via dal monte, senza uno straccio di controllo sugli scavi e sui piani di coltivazione, senza preoccuparsi minimamente di chi lavora alle cave la domenica, di chi fa venire i blocchi nottetempo aggirando in modo banditesco l’illegale prassi di cavare per fare detrito, attualmente il territorio è preda di banditesche economie di rapina.

Anche se da statuto il nostro è un ente totalmente apartitico – conclude Briccolani – ci auguriamo che la prossima tornata elettorale, regali a questo meraviglioso territorio alle pendici della montagna di Michelangelo, una giunta che la smetta di far quadrare i bilanci comunali con la messa a reddito di beni non riproducibili che il mondo ci invidia e che sono patrimonio dell’umanità, ma di porre innanzi a tutto la salute della popolazione e di quei beni comuni così giornalmente vilipesi.”