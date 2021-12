BANDA ULTRA-LARGA – LA PROVINCIA HA TERMINATO LA MAPPATURA DELLA COPERTURA

DEL TERRITORIO: STRUMENTO AL SERVIZIO DI AZIENDE, AMMINISTRAZIONI E CITTADINI

La copertura della banda ultra-larga sul territorio provinciale non ha più segreti. E’ terminato, infatti, il lavoro, effettuato dalla Provincia di Lucca, sulla mappatura dell’offerta di accesso a questo tipo di connettività da parte di operatori privati.

La mappatura, che, comune per comune, evidenzia le potenzialità dei diversi territori, è stata realizzata attraverso una procedura che ha consentito di ricostruire e di analizzare le possibilità di accesso di tutti i numeri civici della provincia, per un totale di quasi 189mila referenze.

Questo monitoraggio, di fatto, fornisce una ricostruzione delle possibilità di accesso alla banda ultra-larga da parte della popolazione del territorio provinciale, aggiornato al mese di ottobre 2021, ma guarda anche al futuro, effettuando una proiezione su quelle che sono le potenzialità di ampliamento nel 2022.

Lo studio, pertanto, ha permesso di effettuare una mappatura che rende possibile individuare con rapidità e precisione la possibilità della popolazione di accedere a questo tipo di connettività. L’altro aspetto importante di questo studio è quello di far sì che le aziende intenzionate ad investire nel territorio di Lucca siano in grado di avere una fotografia aggiornata e dettagliata di quelle che sono le possibilità e le potenzialità della provincia in questo ambito e, quindi, partecipare a progetti che la rendano sempre più competitiva a livello sia nazionale sia internazionale, anche in vista dell’avvio dei progetti legati alla transizione digitale e al Pnnr.

Guardando al futuro e, in particolare al 2022, la rilevazione degli uffici dell’amministrazione provinciale ha evidenziato un incremento sostanziale della popolazione che sarà interessata dalla banda ultra-larga che passerà dall’attuale 46% al 72%, grazie, soprattutto, all’ampliamento dell’offerta di connessione per mezzo della tecnologia wireless. Questa, infatti, offre prestazione di qualità di poco inferiori a quelli della rete cablata e spesso assicura il miglior rapporto costi-benefici nel fornire il servizio di alta connettività in aree decentrate o poco popolate: questo ha fatto sì che le due diverse modalità di offerta della banda ultra-larga siano state equiparate nel fare la rilevazione.