Banda di ladri devasta autolavaggio al Turchetto

PIANA DI LUCCA – Blitz dei ladri lunedì notte al Car Wash Caste, il lavaggio auto sulla via Romana al Turchetto. I malviventi. ripresi dalle telecamere della sicurezza interna, si sono accaniti contro il distributore automatico e la cassa, dai cui sono stati presi gettoni e soldi. Ma hanno provocato danni anche al locale tecnico e a diverse attrezzature elettroniche.

Il colpo, che sembra sia stato messo a segno da almeno 3 persone armate di mazza e piede di porco, ha provocato danni complessivamente per oltre 10mila euro.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i titolari, al momento dell’apertura del lavaggio la mattina seguente. I proprietari non hanno potuto far altro che rimettere in ordine quel che potevano, fare una prima conta dei danni e presentarsi ai carabinieri per la denuncia. Ai militari hanno ovviamente consegnato i video di quanto accaduto.

E’ la terza volta in pochi anni che gli impianti della Car Wash vengono presi di mira dai ladri.