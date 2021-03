Band musicali, tecnici audio, luci e videomapping: ha preso il via la collaborazione di Jam Academy con Big Up Animazione,

Nasce la collaborazione con la compagnia internazionale di animazione turistica e spettacolo nell’ambito del Jam Job Placement

Band musicali, tecnici audio, luci e videomapping: ha preso il via la collaborazione di Jam Academy con Big Up Animazione, per opportunità di percorsi in ambito internazionale. Jam Academy (https://www.centromusicajam. it) aggiunge questa alla sua ricca rete di collaborazioni nazionali e internazionali, dopo l’ultima attivata con Fab Martini, compoositore di colonne sonore per cinema e tv. La partnership va ad incrementare il numero di soggetti coinvolti dal 2018 nel progetto dedicato Jam Job Placement (https://www.centromusicajam. it/job-placement) che offre ai già diplomati e agli studenti la possibilità di coniugare il percorso di studi effettuato con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale.

Big Up Animazione (https://www.bigupanimazione. com) è una compagnia italiana di animazione che opera in tutto il mondo, in continua ricerca di figure professionali quali tecnici audio, luci e videomapping e band musicali per grosse strutture ricettive dislocate sul territorio nazionale e interazionale.

“Per noi è un onore poter collaborare con questa grande compagnia Internazionale di Animazione Turistica e Spettacolo – commenta Giampiero Morici, fondatore e direttore della scuola – e offrire così ai nostri studenti dei corsi di produzione musicale sempre maggiori contatti con il mondo del lavoro”.

All’indirizzo https://www.centromusicajam. it/nasce-una-nuova- collaborazione-tra-jam- academy-e-lagenzia-big-up- animazione/ si trovano tutte le informazioni e i dettagli.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam. it/ .