Bancomat Unicredit e Intesa Sanpaolo e Pos fuori uso in Italia: non funzionano prelievi e pagamenti

Bancomat e Pos fuori uso in tutta Italia. Dalle ore 12 di venerdì 15 aprile si segnalano migliaia di disservizi in tutto il Paese, con i pagamenti elettronici e i prelievi impossibili anche per le carte delle principali banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo , oltre che Poste italiane .

In realtà il blocco dei pagamenti e dei prelievi sembra riguardare tutte le banche, non solamente quelle principali. Su Twitter sono moltissimi gli utenti che segnalano l’impossibilità di prelevare con il bancomat o di pagare con carte di credito e prepagate nei supermercati, nei negozi e in qualsiasi occasione in cui sia richiesto il Pos.

Come riportato da alcune agenzie di stampa il problema si segnala anche a Roma, dove in molte zone non si riesce né a pagare elettronicamente né a prelevare i contanti. C’è chi ipotizza che si tratti di un attacco hacker, ma al momento non si ha nessuna notizia in merito.