Dopo la pandemia, la guerra:

Banca del Monte di Lucca ospita Mariangela Pira, volto dell’economia di Sky TG24, per capire l’oggi e i possibili domani

Appuntamento venerdì 25 marzo 2022 alle 18 al Palazzo delle Esposizioni

Lucca, 19 marzo 2022 – Dopo la pandemia, la guerra: pensavamo di ripartire post-Covid ma un’altra grande crisi ha bloccato l’auspicato ritorno alla normalità. Banca del Monte di Lucca, insieme a Rotary Lucca e Rotaract, ha chiamato uno dei giornalisti che sta approfondendo le tematiche economiche che stanno prima, dentro e dopo gli sconvolgimenti politici e sociali che stiamo vivendo: Mariangela Pira, volto dell’economia di Sky TG24, sarà a Lucca per presentare “Il mondo nuovo”, il suo nuovo libro edito da Chiarelettere.

L’incontro è venerdì 25 marzo 2022 alle 18 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7 – Lucca), a ingresso libero con restrizioni come da normative vigenti, organizzato in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca e moderato dalla giornalista Anna Benedetto.

Com’è cambiato e come cambierà il mondo dopo la crisi causata dal Covid?, si chiedeva Pira al momento della stampa del libro, prima dell’arrivo della guerra. “Di soldi in Italia ne arriveranno tanti – argomentava Pira -, perché è stato il paese maggiormente colpito dalla pandemia e ne ha chiesti più di tutti. Ma sapremo spenderli bene e, soprattutto, basteranno i soldi per far ripartire il paese?” La domanda è ora più che mai stringente, di fronte ai rincari energetici e al peso di accise e tassazioni su beni di uso quotidiano. Con il linguaggio chiaro e coinvolgente che l’ha resa un punto di riferimento per l’informazione economica in televisione e in rete, Mariangela Pira affronterà insieme al pubblico e ai soci di Rotary Lucca e Rotaract Lucca, tematiche di quotidiana attualità, dai rischi per le aziende ai consumi delle persone alle prospettive locali, nazionali ed europee.

Conduttrice e reporter, giornalista professionista, Pira è ideatrice della rubrica economica quotidiana “#3fattori”, disponibile su LinkedIn e in podcast, è curatrice delle finestre su Borsa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7, ha collaborato con “Mf Milano Finanza”, “Panorama”, “L’Espresso”, “Il venerdì di Repubblica” e con Chiarelettere, prima de “Il mondo nuovo”, ha pubblicato nel 2020 “Anno zero d.C.” e l’ebook “Cronaca di un disastro non annunciato”.

Per informazioni: segreteria@bmlucca.it

