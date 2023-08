BAMBINO RISCIA DI ANNEGARE AL PARCO ACQUATICO DI TIRRENIA

Tragedia sfiorata al parco acquatico di Tirrenia ieri all’ora di pranzo: un bambino di 10 anni ha accusato un malore in acqua e ha rischiato di annegare

Un tuffo in piscina, poi il minorenne ha iniziato ad annaspare.

I bagnini della struttura lo hanno subito tirato fuori dall’acqua e soccorso, cercando di rianimarlo e dando l’allarme alla centrale operativa del 118

Il piccolo, e’ stato trasportato con pegaso al Meyer di Firenze, per le cure e i controlli necessari: ricoverato in terapia sub intensiva, con prognosi riservata,