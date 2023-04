BAMBINI E GENITORI INSIEME PER LE PULIZIE DI PRIMAVERA AD ALTOPASCIO: SABATO 22 APRILE IL SECONDO APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento per le “Pulizie di primavera”, il progetto di cittadinanza attiva che coinvolge i bambini, i ragazzi e le famiglie che frequentano lo Spazio Giovani di Altopascio (via Fratelli Rosselli), nella pulizia del territorio. Sabato 22 aprile, dalle 10 alle 12 al Parco via di Leonardo Da Vinci (davanti alla scuola elementare di Altopascio), i volontari sono chiamati a raccolta per una mattinata di pulizia e amore per la propria cittadina. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale, dal settore servizi educativi e dagli stessi operatori dello Spazio Giovani di Altopascio, coinvolge i numerosi bambini e ragazzi che frequentano la struttura e le loro famiglie, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno civico e la cura del proprio territorio sin dalla più tenera età. Ma l’invito è esteso a tutti i cittadini di Altopascio che abbiano desiderio di dare una mano per il proprio paese.

Il primo appuntamento di pulizie, tenutosi sabato 25 marzo al parco Aldo Moro, è stato un grande successo e ha visto la partecipazione di tanti bambini: una mattinata di impegno comune, tra risate e divertimento, che si ripeterà questo sabato per un’Altopascio più pulita e decorosa. Il terzo appuntamento sarà sabato 13 maggio, al parco Unità d’Italia.

Per informazioni sulle attività organizzate e iscrizioni: Spazio Giovani, via Fratelli Rosselli, 18; Ufficio servizi educativi, via Casali, 26 (su appuntamento il giovedì mattina dalle 9 alle 12.30);servizi.educativi@ comune.altopascio.lu.it; 0583.216353 / 0583.216907.