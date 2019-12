La Cattiva Compagnia insieme al Comune di Lucca e Fita presenta

Bambini e famiglie a Teatro alla scoperta del genio di Leonardo Da Vinci

Domenica 29 dicembre al Teatro di Ponte a Moriano

Un momento teatrale dedicato alle famiglie per scoprire insieme in allegria il genio di Leonardo Da Vinci. Domenica 29 dicembre, alle 17, al Teatro di Ponte a Moriano, La Cattiva Compagnia presenta “Il sorriso della Gioconda”, uno spettacolo dedicato a Leonardo Da Vinci, per i 500 anni dalla morte del genio italiano, con uno spettacolo istruttivo e molto divertente. Un viaggio nel tempo che porta grandi e piccini a visitare lo studio del Maestro, per conoscerlo “di persona” e toccare con mano le sue invenzioni e le sue opere più famose.

In attesa dell’arrivo, a marzo 2020, della nuova VI edizione del Lucca Teatro Festival, manifestazione rivolta alle nuove generazioni, ecco un momento di teatro per le famiglie organizzato in collaborazione con la FITA Lucca, nell’ambito della rassegna “Chi è di scena Junior” e realizzate con il contributo del Comune di Lucca ed inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

Intanto, attraverso l’apposito formulario online sul sito www.teatrodelgiglio.it, è possibile per le scuole effettuare le prenotazioni per gli spettacoli dell’edizione 2019-2020 della rassegna di Teatro per le nuove generazioni, del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, inserite nel ricco cartellone del Teatro del Giglio, che permetterà agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di assistere agli spettacoli messi in scena dalle migliori compagnie italiane.