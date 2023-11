BALNEARI. TORSELLI E FANTOZZI (FDI): “SULLA BOLKESTEIN DIALOGO APERTO TRA GOVERNO E COMMISSIONE UE”

Lucca, 18 novembre 2023: “Il parere della Commissione Europea sulle concessioni balneari ribadisce ciò che sapevamo già. C’è da dire che sta andando avanti il dialogo tra Governo italiano e Commissione al fine di trovare una soluzione e superare l’empasse normativa che sta facendo perdere il sonno a molti imprenditori.

Da tempo siamo impegnati a tutelare questo comparto su tutta la costa toscana. Con la direttiva europea si rischia la svendita delle nostre spiagge a multinazionali straniere, rendendo vani gli investimenti degli imprenditori e perdendo un know how costruito in decenni dai nostri operatori.

L’impegno del Governo Meloni è lampante, l’Esecutivo ha ereditato una situazione complessa che sta cercando di risolvere. E’ stato istituito un tavolo tecnico specifico a Palazzo Chigi che ha coinvolto ben 9 ministeri per mappare il demanio marittimo, fluviale e lacustre al fine di comprendere lo stato di uso della risorsa pubblica. Per la prima volta nella storia d’Italia un Governo sta facendo questo tipo di mappatura” lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, Francesco Torselli, e il vicecapogruppo Vittorio Fantozzi.