Balneari, Fantozzi (Fdi): “Colpo letale per la costa, provvedimento del Governo da cambiare è un atto di esproprio”

Balneari, Fantozzi (Fdi): “Colpo letale per la costa, provvedimento del Governo da cambiare è un atto di esproprio”

“La Regione si schieri al fianco dei balneari toscani. Si calpestano storia e tradizione dimenticando migliaia di imprenditori e famiglie. Una vicenda gestita male che lascia nell’incertezza migliaia di concessionari demaniali”

Viareggio 17/02/2022 – “Il provvedimento del Governo calpesta storia e tradizione dimenticando migliaia di imprenditori e famiglie toscani. Una vicenda gestita male che lascia nell’incertezza migliaia di concessionari demaniali: hanno la data precisa del 2023 come scadenza delle loro concessioni ma non hanno alcuna certezza su quelle che saranno le loro tutele. A rischio migliaia di microaziende a conduzione familiare, e si apre alla possibilità di svendere le nostre spiagge a multinazionali straniere con una conseguente offerta turistica sempre più al ribasso. Quello del Governo è un atto di esproprio ai danni delle imprese balneari che avrà pesanti conseguenze economiche e sociali. E’ stata demonizzata un’intera categoria che negli anni ha investito in strutture e accoglienza. La Regione si schieri al fianco dei balneari toscani. E’ un provvedimento che tutte le forze politiche, e non solo Fratelli d’Italia da sempre presente in questa battaglia, devono impegnarsi a cambiare in Parlamento” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, e la coordinatrice regionale dei dipartimenti tematici di Fdi, Marina Staccioli.