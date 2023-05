Ballottaggio, servizio di trasporto gratuito per i seggi

Secondo le disposizioni previste per legge, in vista del turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Pietrasanta, il 28 e 29 maggio, in collaborazione con Croce Verde e Misericordia è stato organizzato nei due giorni un servizio di trasporto pubblico gratuito per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte delle persone che hanno difficoltà di deambulazione.

Per accedere a questa opportunità, ogni interessato dovrà contattare l’ufficio elettorale di Pietrasanta o le associazioni per “prenotare” il servizio, che sarà poi organizzato in base sia al domicilio degli utenti, sia al seggio di appartenenza.

I numeri da contattare sono i seguenti: 0584 795247-258 (ufficio elettorale), 0584 72255 (Croce Verde), 0584 70055 (Misericordia).

Si vota domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23 e lunedì 29, dalle 7 alle 15.