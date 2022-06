Centrodestra in fibrillazione all’indomani del primo turno e in vista del ballottaggio è a caccia di alleanze a 360 gradi per tentare di sconfiggere il candidato del centrosinistra Francesco Raspini il 26 giugno.

E’ stato questo l’obiettivo della conferenza stampa convocata da Mario Pardini: lanciare un appello a tutte le forze politiche e civiche in campo. L’apertura – sottolinea – è verso chiunque non si riconosca nell’esperienza amministrativa degli ultimi dieci anni. Nessuno escluso. Le prove di dialogo sono già in corso anche con il candidato del terzo polo Alberto Veronesi.

fonte noitv