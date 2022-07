BALDINI, SEGRETARIO LEGA: VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO TEATRO QUOTIDIANO DI VIOLENZA, INSICUREZZA E DEGRADO

BALDINI, SEGRETARIO LEGA: VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO TEATRO QUOTIDIANO DI VIOLENZA, INSICUREZZA E DEGRADO MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STA A GUARDARE.

Viareggio e Torre del Lago Puccini, in piena stagione estiva, sono ormai territorio di quotidiani avvenimenti di violenza, di furti, di rapine, di insicurezza, di degrado e quel che è peggio è che ormai pare una situazione quasi accettata con rassegnazione, verso la quale non vedo da parte dell’Amministrazione Comunale alcuna reazione che invece la nostra comunità chiede a gran voce ogni giorno.

Nell’arco di una settimana dieci giorni abbiamo assistito ad almeno cinque fatti eclatanti, l’incendio della roulotte nell’area adiacente la piscina in Darsena, il tentato furto e stupro sulla Marina di Torre del Lago Puccini ai danni di una giovane donna, il palpeggiamento di una minorenne in Passeggiata a Viareggio da parte di un extracomunitario risultato irregolare, la rapina alla Tabaccheria in via Coppino, la spaccata dell’Agenzia Immobiliare Elite in via Zanardelli, e sicuramente l’elenco potrebbe allungarsi ampiamente se si prendesse a riferimento gli ultimi mesi.

Episodi gravissimi che il nostro Gruppo Consiliare e la nostra Sezione hanno puntualmente denunciato alla stampa ed alle autorità competenti, presentando interrogazioni ed atti all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, svolgendo sopralluoghi sulle aree interessate e portando la solidarietà del nostro partito ai diretti interessati.

Episodi ai quali si aggiungono regolari e costanti vicende di degrado perchè la città è allo sbando, il decoro pubblico è inesistente, la prostituzione a Torre del Lago dilaga, sia il centro che le periferie sono di fatto abbandonate ed il rispetto delle regole è ormai una chimera.

Così interviene Massimiliano Baldini, Segretario Comunale della Lega di Viareggio.

Una situazione di questo genere non è accettabile, sta danneggiando enormemente i cittadini, le famiglie, le imprese ma ancora di più i turisti che si lamentano sempre più spesso e la Lega non intende stare a guardare o accettare il lassismo dell’Amministrazione Del Ghingaro ma si attiverà per chiedere un incontro al Prefetto di Lucca in modo da affrontare seriamente questa situazione dove – sia chiaro – non intendiamo sentirci snocciolare le solite statistiche rassicuranti alle quali non crede più nessuno e che contrastano enormemente con la concreta percezione dei fatti di insicurezza che ormai abbiamo tutti a Viareggio.

Riteniamo che un tema fondamentale – continua il Segretario del partito di Matteo Salvini – oltre quello tradizionale del rafforzamento dei numeri delle Forze dell’Ordine, sia quello della Polizia Municipale di Viareggio che a nostro avviso non sta dando le risposte che la comunità richiede e che una città turistica dal notevole numero di presenze come la nostra necessita, finendo per costringere anche Carabinieri e Polizia a svolgere attività che non dovrebbero essere di loro stretta pertinenza e che sottraggono energie ed uomini alla repressione dei reati.

A Torre del Lago Puccini la situazione è eclatante ma in tutta la città questa carenza di Vigili Urbani presenti sulle strade e nelle piazze è ormai avvertita e denunciata a più riprese da parte di tanti viareggini e torrelaghesi così come dei nostri ospiti.

Faremo la nostra parte – conclude Massimiliano Baldini – anche con i nostri rappresentanti al Governo e segnaleremo la situazione drammatica in cui versa la nostra città per ottenere più attenzione e maggiore impiego di risorse ma spetta in primo luogo alle Istituzioni questo compito che invece l’Amministrazione Comunale sta anche quest’anno sottovalutando, facendosi trovare impreparata ancora una volta e come al solito.