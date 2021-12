Baldini, responsabile cultura per la Lega: “Bolognesi, un caro amico che se ne va e dal quale ho imparato molto”.

BALDINI (RESPONSABILE CULTURA DELLA LEGA PER LA TOSCANA): BOLOGNESI, SE NE VA UN CARO AMICO DAL QUALE HO IMPARATO MOLTO.

Apprendo con grande dolore della morte di Alessandro Bolognesi – così dichiara Massimiliano Baldini, attuale Responsabile Cultura della Lega per la Toscana – caro amico con il quale ho condiviso un lungo percorso comune in FI dal 1999 al 2008 e che ho potuto conoscere bene sia nella veste di suo Vice-Cordinatore Comunale che in quella di suo successore alla carica di Cordinatore Comunale di FI a Viareggio.

Accanto ad Alessandro Bolognesi ho mosso i miei primi passi nella politica viareggina ed ho sicuramente imparato molto dalla sua esperienza e dalle sue capacità. Fu lui ad avvicinarmi al Senatore Massimo Baldini, in quegli anni Sottosegretario alle Telecomunicazioni del Governo Berlusconi, ed a permettermi così esperienze molto importanti.

Alessandro Bolognesi – continua l’esponente del partito di Matteo Salvini – era una persona molto preparata ed attenta, misurata e riflessiva sia nel suo lavoro di agente della Italiana Assicurazioni che nei prestigiosi ruoli di politico ed amministratore da lui rivestiti nella nostra città. Alla famiglia ed ai tanti amici comuni vanno la mia vicinanza e le mie condoglianze più sentite.