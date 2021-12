BALDINI (RESPONSABILE CULTURA LEGA TOSCANA): RINGRAZIO LA SENATRICE SAPONARA PER L’IMPEGNO A SOSTEGNO DEL CENTENARIO DI GIACOMO PUCCINI

Ringrazio la Senatrice Maria Gabriella Saponara, nostra rappresentante della Lega Salvini Premier in Commissione Cultura al Senato, per aver seguito con attenzione e firmato l’emendamento alla legge di bilancio che prevede lo sblocco dei finanziamenti per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Puccini. Emendamento che è stato accolto positivamente.

Così interviene Massimiliano Baldini, Responsabile Dipartimento Cultura della Lega per la Toscana

Si tratta di un risultato importante non solo per il nostro territorio ma per l’intero mondo della cultura che celebra il Maestro Giacomo Puccini, tanto legato alla nostra comunità e che proprio a Torre del Lago dove è sepolto ed a Viareggio dove compose l’incompiuta Turandot visse fine al termine della sua vita.

La Lega è particolarmente attenta alla cultura, strumento di difesa delle nostre grandi tradizioni ed è costantemente impegnata affinchè il nostro patrimonio culturale possa essere valorizzato in ogni occasione possibile.