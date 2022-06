Bagno nel torrente Pedogna e grigliata serale.

DOMANI ALLE ORE 15:00

Facile escursione nelle Apuane meridionali per conoscere le gelide acque della Valpedogna e grigliata serale con prodotti locali genuini. Un luogo incantato e non conosciuto ma abitato da una sola persona che giunge ancora a piedi nella sua piccola casa utilizzata un tempo come mulino. Il tempo qui si è fermato e si può ancora respirare l’atmosfera antica, il vecchio frigorifero ad acqua, il giardino naturale incastonato all’interno del torrente, l’orto realizzato ai piedi di una parete rocciosa e una piccola chiesetta che ingloba un grande masso dove sopra sembra essere apparsa la Madonna. La grande ricchezza di questo luogo sono le acque pure e cristalline dove vivono ancora le piccole trote Fario, qui ci si potrà refrigerare da questa estate bollente per poi assaporare al fresco della sera una buona grigliata con contorno, pane rustico e vino rosso. Per finire il ritorno lo faremo con il fascino della notte sempre su facile sentiero