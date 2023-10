Bagni di Petriolo (Siena) Ritrovato l’uomo disperso da ieri sera.

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Siena, supportati anche da una squadra del comando di Grosseto dalla mezzanotte circa, per la ricerca di una persona dispersa nella zona di Bagni di Petriolo nel comune di Monticiano, dove un uomo di 35 anni non ha fatto rientro alla propria tenda.

Sul posto cinofili, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e un UCL (Unità di Comando Locale) per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

Presenti anche i Carabinieri e personale del Sast.

L’uomo è stato ritrovato nel bosco da un passante, in apparenti buone condizioni di salute.

Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento.

