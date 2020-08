sono stato messo a conoscenza del risultato di un tampone positivo nel nostro Comune che attualmente si trova ricoverato in ospedale.

Nell’ambito del tracciamento è stato rilevato un altro soggetto positivo, asintomatico, domiciliato provvisoriamente e non residente a Bagni di Lucca che è stato inviato per il decorso della quarantena in un albergo sanitario.